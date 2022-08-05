Казахстан принимает новые правила налогообложения дивидендого дохода для резидентов

В Казахстане опубликован Закон № № 135-VII от 11 июля 2022 года, который содержит различные налоговые меры, в том числе ряд мер в отношении дивидендов.

В дополнение к изменениям, касающимся налогообложения дивидендов для нерезидентов, важные изменения также внесены для резидентов. Изменения включают в себя то, что общее освобождение от налогов на дивиденды, полученные компаниями резидентами, больше не будет применяться с 1 января 2023 года.

Также предусмотрено, что ставка налога на дивиденды, полученные физическими лицами-резидентами, будет увеличена с 5% до 10% с 2023 года, хотя освобождение предоставляется по дивидендному доходу до 30 000 МРП (ежемесячный расчетный показатель).

Значение МРП обычно устанавливается ежегодно с 1 января каждого года, при этом значение на 2022 год было установлено на уровне 3 063 тенге с 1 января и увеличено до 3 180 тенге с 1 апреля. Значения доступны на сайте правительства Казахстана egov.