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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кипр продлевает сроки сдачи деклараций по подоходному налогу

Налоговый департамент Кипра (Cyprus Tax Department) уведомляет о продлении срока для сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль для физлиц по 2021 налоговому году.

Ольга Кутяева
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Сроки продлены до 31 августа текущего года.

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Продление распространяется на работников, пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, для которых не установлена обязанность подготовки аудируемой отчетности.

Это же продление распространяется и на уплату окончательного размера налога, подлежащего зачислению в бюджет в соответствии с декларацией.

По материалам Orbitax

#Кипр#подоходный налог (НДФЛ)
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#подоходный налог (НДФЛ)