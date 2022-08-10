Кипр продлевает сроки сдачи деклараций по подоходному налогу

Налоговый департамент Кипра (Cyprus Tax Department) уведомляет о продлении срока для сдачи налоговых деклараций по налогу на прибыль для физлиц по 2021 налоговому году.

Сроки продлены до 31 августа текущего года.

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Продление распространяется на работников, пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, для которых не установлена обязанность подготовки аудируемой отчетности.

Это же продление распространяется и на уплату окончательного размера налога, подлежащего зачислению в бюджет в соответствии с декларацией.