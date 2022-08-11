Повышение МРОТ как «ларец Пандоры»

Депутаты нижней палаты, проявив в очередной раз свою депутатскую гуманность, предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 30 000,00 рублей с 1 января 2023 года.

Предлагаемый депутатами размер МРОТ в два раза превышает действующий — 15 279 рублей.

По мнению авторов законопроекта, такая мера необходима по той причине, что:

— российская минимальная оплата труда значительно уступает европейским стандартам прожиточного минимума;

— низкие показатели оплаты труда приводят к разнице в уровне доходов различных слоёв населения, к спаду экономики и прочим «болячкам».

Однако прогнозы и перспективы одобрения законопроекта оставляют желать лучшего.

Аналитик М. Беляев отметил, что он встретит «огромное сопротивление» со стороны представителей бизнеса, а также требует времени для внедрения.

Частичная солидарность проявилась и в словах представителя фракции «Единая Россия», который отметил, что они выступают за поэтапное повышение размера.