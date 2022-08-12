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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ ввели обязанность сообщать о сделках с недвижимостью за наличные или виртуальную валюту

Министерство экономики ОАЭ выпустило директиву, требующую сообщать в Отдел финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU) страны об оплате сделок с недвижимостью виртуальными активами или наличными суммами свыше 55 000 AED.

Ольга Кутяева
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Для всех агентов по недвижимости, брокеров и юрфирм теперь установлена обязанность подачи отчетов в FUI при покупке или продаже объектов недвижимости, включая любой из трех способов оплаты.

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Правило распространяется не только на сделки, в которых непосредственно используются виртуальные активы, но и на те, в которых используемые средства были получены от виртуального актива. Отчеты планируется использовать для отслеживания подозрительных движений средств или инвестиций в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Агенты, брокеры и юрфирмы также должны будут получать и регистрировать документы, удостоверяющие личность всех участников сделки.

Министерство экономики и Министерство юстиции выпустили нормативные циркуляры, информирующие субъектов частного сектора о новых требованиях.

Правила будут распространяться и на физических, и на юридических лиц.

ОАЭ одна из первых стран, внедривших подобный механизм для сделок с недвижимостью с использованием виртуальных активов.

Ранее, в 2022 году, Дубай ввел режим регулирования виртуальных активов под надзором Дубайского органа по регулированию виртуальных активов (Dubai Virtual Assets Regulatory Authority). Некоторые фирмы по недвижимости в настоящее время принимают платежи в криптовалютах, хотя ОАЭ номинально запрещают использование криптовалют в качестве способа оплаты. Покупатели недвижимости должны работать со сторонним брокером, чтобы конвертировать свои криптоактивы в фиатную валюту перед отправкой продавцу.

По материалам STEP

#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#регистрация недвижимого имущества
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#регистрация недвижимого имущества