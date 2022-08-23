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Ольга Кутяева
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Директора компаний БВО попадут в публичный реестр

С 1 января 2023 года имена всех директоров компаний Британских Виргинских островов будут доступны зарегистрированным пользователям онлайн-системы Комиссии по финансовым услугам БВО.

Ольга Кутяева
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Реформа является результатом недавних поправок к Закону о коммерческих компаниях БВО 2004 года. Компании обязаны подавать данные о своих директорах в Комиссию с 2016 года, но до сих пор данные не были доступны общественности.

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Однако, новое законодательство предусматривает некоторые гарантии. Поиск необходимо будет проводить по названию компании, а не по имени директора, и, скорее всего, за каждый поиск будет взиматься дополнительная плата, так что поиск каждого упоминания имени отдельного лица будет сложным и потенциально дорогостоящим. Доступная информация не будет включать даты рождения или адреса директоров, а имена бывших директоров не будут публиковаться.

Поправки также создают основу для того, чтобы в будущем БВО могли ввести публичный реестр лиц со значительным контролем. Закон разрешает правительству издавать постановления, определяющие формат такого реестра, и указывает, что постановления могут содержать исключения или ограничивать доступ к определенным персональным данным. Правительство БВО ранее обязалось ввести такой реестр к 2023 году, с некоторыми оговорками, включая то, что такие реестры станут международным стандартом. Однако ожидается, что с 1 января такие изменения не вступят в силу.

Согласно поправкам к Закону, компании БВО, которые не платят налог в юрисдикции, и некоторые другие организации, регулируемые БВО, будут обязаны предоставлять своим зарегистрированным агентам годовую финансовую отчетность. Такая декларация должна быть подана в течение 9 месяцев после окончания финансового года компании. Зарегистрированный агент будет обязан проинформировать Комиссию, если он не получил годовую декларацию в течение 30 дней после установленной даты. Однако информация, поданная зарегистрированным агентом, не будет публично доступна, и зарегистрированный агент не будет обязан подавать ее какому-либо регулятору или правительственному органу БВО.

Закон также отменяет 7-летний период приостановки деятельности для ликвидированных компаний, так что они будут распущены немедленно, с небольшими переходными мерами для компаний, которые в настоящее время находятся в состоянии ликвидации или вычеркивания. Компании, находящиеся в таком состоянии, могут быть восстановлены в реестре путем подачи заявления в течение 5 лет с даты роспуска при условии соблюдения определенных требований.

По матералам STEP

#Британские Виргинские Острова#директор
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Британские Виргинские Острова#директор