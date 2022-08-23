Кипр предоставляет новые стимулы для нерезидентов, которые устраиваются на работу на Кипре

Кипр ввел новые льготы по освобождению от налогов в размере 50% и 20% для физических лиц-нерезидентов, которые трудоустраиваются на Кипре.

Льготы были введены в соответствии с Законом о подоходном налоге (поправка) (№ 6) от 2022 года, который был опубликован в Официальном вестнике 26 июля 2022 года. Новые льготы, кратко изложенные ниже, заменяют предыдущие аналогичные льготы в целом более выгодными условиями.

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20% освобождение от налогов

Стимул по освобождению от налогов в размере 20% предусматривает, что 20% вознаграждения физического лица от его первого трудоустройства на Кипре или 8 550 евро, в зависимости от того, что меньше, освобождаются от налога на срок до семи лет. Освобождение предоставляется при условии, что в течение трех непосредственно предшествующих лет физическое лицо работало за пределами Кипра у работодателя, не являющегося резидентом Кипра. Кроме того, трудоустройство должно начаться после 26 июля 2022 года до 2027 года.

50% освобождение от налогов

Стимул по освобождению от уплаты налогов в размере 50% предусматривает, что 50% вознаграждения физического лица при его первом трудоустройстве на Кипре освобождаются от налога на срок до 17 лет. Освобождение предоставляется в любом год, в котором вознаграждение превышает 55 000 евро за работу на Кипре. Освобождение предоставляется при условии, что физическое лицо не было резидентом Кипра в течение как минимум 10 лет, непосредственно предшествующих началу работы на Кипре. Кроме того, трудоустройство должно начаться 1 января 2022 года или позже.