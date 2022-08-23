Больничные для исполнителей по ГПБ — реальность

Минтруд РФ напомнил, что со следующего ода вступают в силу изменения законодательства, согласно которым на выплаты физлицам, являющимся исполнителями по гражданско-правовым договорам, необходимо начислять и уплачивать страхвзносы в ФСС РФ (Письмо Минтруда от 05.08.2022г. № 17-1/В-103). Именно за счет этих взносов и будут производиться выплаты в случае болезни таких физлиц. Следует иметь ввиду, что изменения не касаются самозанятых физлиц. Кроме того, в законодательстве есть еще один нюанс, который следует учитывать. Так, выплаты по больничным листам смогут получать только те исполнители-физлица, у которых за календарный год, предшествующий году, в котором произошел страховой случай, были начисления в соцстрах в размере не менее стоимости страхового года. В текущем году – это не менее 4 833,72 рублей.