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Елена Курбатова
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Больничные для исполнителей по ГПБ — реальность

С 2023 года физлица-исполнители по ГПД смогут получать выплаты по больничным листам.

Елена Курбатова
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Минтруд РФ напомнил, что со следующего ода вступают в силу изменения законодательства, согласно которым на выплаты физлицам, являющимся исполнителями по гражданско-правовым договорам, необходимо начислять и уплачивать страхвзносы в ФСС РФ (Письмо Минтруда от 05.08.2022г. № 17-1/В-103). Именно за счет этих взносов и будут производиться выплаты в случае болезни таких физлиц. Следует иметь ввиду, что изменения не касаются самозанятых физлиц. Кроме того, в законодательстве есть еще один нюанс, который следует учитывать. Так, выплаты по больничным листам смогут получать только те исполнители-физлица, у которых за календарный год, предшествующий году, в котором произошел страховой случай, были начисления в соцстрах в размере не менее стоимости страхового года. В текущем году – это не менее 4 833,72 рублей.

Таким образом, для получения оплаты за время болезни в 2023 году, физлицо должно проработать в 2022 году по трудовому договору, согласно котором работодатель перечислил за него в ФСС сумму не менее указанной выше. Если же физлицо весь текущий год будет получать выплаты лишь по ГПД, то пособие за время болезни в следующем году ему будет не положено.

#больничный#подряд#ФСС
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Елена Курбатова (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#больничный#подряд#ФСС