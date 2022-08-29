Лиз Трасс планирует снизить НДС на 5 процентных пунктов

Лиз Трасс рассматривает возможность снижения НДС на 5 процентных пунктов по всей стране, что может сэкономить семьям 1 300 фунтов стерлингов в год.

По данным Sunday Telegraph, министр иностранных дел обсудила этот шаг со своими советниками, но окончательное решение не будет принято до завершения конкурса на лидерство среди консерваторов (5 сентября).

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Ожидается, что Казначейство представит новому премьер-министру планы по образцу реакции Гордона Брауна на финансовый кризис 2008 года, где НДС был снижен с 17,5% до 15% на год, как часть предложений на фоне растущих счетов за электроэнергию.

Если ставка НДС будет снижена на 5 процентных пунктов по сравнению с нынешней стандартной ставкой в 20%, это будет самое большое снижение за всю историю.

Кампания Трасс начала разрабатывать планы "чрезвычайного бюджета", но источник сообщил газете Telegraph, что "было бы неправильно объявлять о своих планах до того, как она была избрана премьер-министром или ознакомилась со всеми фактами".

Согласно анализу Института фискальных исследований, предлагаемое снижение ставки будет стоить примерно 3,2 млрд. фунтов стерлингов в месяц или 38 млрд. фунтов стерлингов за год.

Это также временно снизит инфляцию примерно на 2%. В прошлом месяце Риши Сунак объявил о планах временно отменить НДС на бытовые счета за электроэнергию в случае избрания премьер-министром.

Представитель Казначейства заявил, что правительство проводит «необходимые подготовительные мероприятия для того, чтобы новое правительство имело возможности для оказания дополнительной поддержки как можно быстрее» и добавил: «Никаких важных фискальных решений не будет принято до тех пор, пока новый премьер-министр не займет свой пост».