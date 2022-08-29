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Полина Мостепан
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Поддержка бизнеса: возмещение расходов по оплате комиссии банка за СБП

Правительством РФ принято решение о продлении программы по компенсации расходов бизнеса по оплате комиссии банка за использование системы быстрых платежей (СБП). В указанных целях Правительством выделено 800 млн. руб., о чем подписано Распоряжение №2391-р от 24.08.2022.

Полина Мостепан
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Распоряжение регулирует суммы, предназначенные для возмещения расходов понесённые бизнесом с 01.07.2022 по 31.12.2022 по оплате комиссии банка в размере 0,7 % от стоимости товара.

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СБП- это сервис, который используют для межбанковских переводов, а также для оплат товаров и услуг в любое время суток 7 дней в неделю. Комиссия банка в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов.

Банки, использующие систему, передают информацию об оплаченной комиссии в Минэкономразвития. В рамках 20 дн. банк получает компенсационные суммы, а в течение 5 дн. он направляет эти деньги бизнесу.

Такая мера принята для повышения экономической стабильности и стимулирования бизнеса в условиях санкций.

#банк#банковская система
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Полина Мостепан (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банк#банковская система