Швейцария вводит в действие пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег

31 августа Федеральный совет Швейцарии объявил о вступлении в силу с 1 января 2023 года пересмотренного Закона о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act, AMLA) и измененного Постановления о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Ordinance, AMLO).

Таким образом, Швейцария укрепляет свой инструментарий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и учитывает наиболее важные рекомендации, содержащиеся в докладе ФАТФ о взаимной оценке Швейцарии.

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Парламент принял поправку к Закону о борьбе с отмыванием денег в марте 2021 года. Поправка предусматривает меры для финансовых посредников в области бенефициарной собственности, обновления данных о клиентах и отчетов о подозрительной деятельности, касающейся отмывания денег. Кроме того, он способствует повышению прозрачности ассоциаций с повышенным риском финансирования терроризма и усиливает надзор и контроль в отношении драгоценных металлов. С учетом переходных положений для пробирщиков Федеральный совет ввел в действие первую часть пересмотренного Закона о противодействии отмыванию денег с 1 января 2022 года, а основная часть вступит в силу с 1 января 2023 года.

Федеральный совет издает в различных постановлениях положения о реализации, в том числе об отчетности, о введении механизма контроля за покупкой лома драгоценных металлов и о новых полномочиях Центрального управления по контролю за драгоценными металлами как органа надзора за отмыванием денег. Кроме того, для небольших ассоциаций предусматривается освобождение от обязанности быть внесенными в коммерческий регистр. А при определенных условиях в целях их защиты можно отказаться от внесения в коммерческий регистр членов совета директоров, находящихся в командировках. Наконец, обязанности в случае подозрения в отмывании денег больше не будут устанавливаться в постановлениях надзорных органов; вместо этого они будут регулироваться Федеральным Советом.