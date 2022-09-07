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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Министерство финансов Финляндии выпустило предложение правительства по бюджету на 2023 год

Основные налоговые меры, упомянутые в сообщении, касаются роста цен на электроэнергию и включают снижение ставки НДС на электроэнергию до 10% с декабря 2022 года по апрель 2023.

Ксения Шилкина
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Далее сообщается о временном вычете на электроэнергию для целей налога на прибыль, а также временной субсидии на электроэнергию для людей, которые не могут воспользоваться вычетом в полной мере. Также отмечается, что в соответствии с решением правительства готовятся положения о налогообложении сверхдоходов производителей электроэнергии.

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В дополнение к вышеуказанным налоговым мерам в релизе также отмечаются другие бюджетные налоговые меры, которые были объявлены Министерством финансов ранее в августе, в том числе новая льгота по налоговому вычету для НИОКР, снятие ограничения на вычет процентов по проектам государственной инфраструктуры, корректировка шкалы подоходного налога с учетом инфляции и другие.

Также готовится новый налог на добычу полезных ископаемых, который обсуждался в июне.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Финляндия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Финляндия