Министерство финансов Финляндии выпустило предложение правительства по бюджету на 2023 год

Основные налоговые меры, упомянутые в сообщении, касаются роста цен на электроэнергию и включают снижение ставки НДС на электроэнергию до 10% с декабря 2022 года по апрель 2023.

Далее сообщается о временном вычете на электроэнергию для целей налога на прибыль, а также временной субсидии на электроэнергию для людей, которые не могут воспользоваться вычетом в полной мере. Также отмечается, что в соответствии с решением правительства готовятся положения о налогообложении сверхдоходов производителей электроэнергии.

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В дополнение к вышеуказанным налоговым мерам в релизе также отмечаются другие бюджетные налоговые меры, которые были объявлены Министерством финансов ранее в августе, в том числе новая льгота по налоговому вычету для НИОКР, снятие ограничения на вычет процентов по проектам государственной инфраструктуры, корректировка шкалы подоходного налога с учетом инфляции и другие.

Также готовится новый налог на добычу полезных ископаемых, который обсуждался в июне.