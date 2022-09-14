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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ЕС внедряет платежную информационную систему для поставщиков платежных услуг

12 сентября 2022 г. ЕС опубликовал Регламент Комиссии (ЕС) 2022/1504 от 6 апреля 2022 г. , который устанавливает подробные правила применения Регламента Совета (ЕС) № 904/2010 в отношении создания центральной электронной системы платежной информации (CESOP).

Ксения Шилкина
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CESOP создается в рамках пакета, принятого в 2020 году, по обязательной передаче и обмену платежной информацией, относящейся к НДС, включая новые правила сбора платежной информации от поставщиков платежных услуг для выявления налогового мошенничества в трансграничных транзакциях электронной торговли.

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Регламент вступает в силу 2 октября 2022 года и применяется с 1 января 2024 года.

18 февраля 2020 года Совет принял законодательный пакет, требующий от поставщиков платежных услуг передавать информацию о трансграничных платежах, исходящих из государств-членов, и о бенефициаре («получателе») этих трансграничных платежей. В рамках этого пакета поставщики платежных услуг, предлагающие платежные услуги в ЕС, должны будут контролировать получателей трансграничных платежей и передавать информацию о тех, кто получает более 25 трансграничных платежей в квартал, администрациям государств-членов.

Затем эта информация будет централизована в европейской базе данных, Центральной электронной системе платежной информации (CESOP), где она будет храниться, агрегироваться и сверяться с другими европейскими базами данных. Затем вся информация в CESOP будет доступна экспертам по борьбе с мошенничеством государств-членов через сеть под названием Eurofisc.

Целью этой новой меры является предоставление налоговым органам государств-членов правильных инструментов для выявления возможного мошенничества с НДС в электронной торговле, осуществляемого продавцами, зарегистрированными в другом государстве-члене или в стране, не входящей в ЕС.

По материалам orbitax.com

#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#НДС / VAT