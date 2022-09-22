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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Евросоюз пополнит свой «черный список» Ангильей, Багамами и островами Теркс и Кайкос

Совет ЕС планирует добавить Ангилью, Багамы и юрисдикцию Теркс и Кайкос в список не сотрудничающих с Европейским Союзом стран и территорий, (Annex I), в ходе предстоящего заседания в октябре 2022 года.

Ольга Кутяева
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Ранее Ангилья была включена в «черный список» в 2020 году и позже исключена из него в 2021 году, а Багамы были добавлены и позже исключены в 2018 году.

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Острова Теркс и Кайкос впервые будут включены в перечень (ранее они были включены в Annex II - «серый список»).

На сегодня девять стран и территорий составляют «черный список»:

  • Американское Самоа,
  • БВО,
  • Вануату,
  • Фиджи,
  • Гуам,
  • Палау,
  • Панама,
  • Самоа,
  • Тринидад и Тобаго.

По материалам Orbitax

#Европейский Союз (ЕС)#черный список
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейский Союз (ЕС)#черный список