Представлен План роста Великобритании на 2022 год

Новый канцлер казначейства Великобритании Квази Квартенг представил свой План роста на 2022 год в речи перед парламентом 23 сентября.

Некоторые из основных политических решений в плане изложены следующим образом:

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Упразднение Управления по упрощению налогообложения - простая налоговая система имеет решающее значение для роста. Вместо того, чтобы упрощением занимался отдельный орган, правительство внедрит упрощение налогообложения в институты власти.

Ранее объявленное запланированное повышение ставки налога на прибыль с 19% до 25%, которое должно было вступить в силу в апреле 2023 года, не состоится. Компании будут продолжать платить 19% с налогооблагаемой прибыли. Это позволит сохранить конкурентоспособный налоговый режим для бизнеса, который будет поддерживать инвестиции, инновации и экономический рост в Великобритании.

В соответствии с отменой повышения ставки налога на прибыль корпораций, запланированное изменение ставки налога на прибыль банков также будет отменено. С апреля 2023 года банки и строительные общества будут продолжать платить дополнительный налог на прибыль по ставке 8%, а не по сниженной ставке 3%, которая была бы законодательно установлена по умолчанию, в результате чего совокупная ставка составит 27%. Увеличение надбавки к налогу на прибыль до 100 миллионов фунтов стерлингов будет продолжено, чтобы налоговая система поддерживала рост банковского рынка Великобритании, способствуя конкуренции на благо потребителей.

Правительство внесет изменения в некоторые технические положения супервычета в связи с тем, что ставка налога на прибыль корпораций будет сохранена на уровне 19% с 1 апреля 2023 года.

Будет отменено повышение ставки налога на перенаправленную прибыль - законодательно было предусмотрено повышение ставки с 25% до 31% с апреля 2023 года, но теперь она будет сохранена на уровне 25%, чтобы сохранить текущую разницу в 6 процентных пунктах с основной ставкой налога на прибыль.

Правительство перенесет сокращение базовой ставки подоходного налога на 1 процентный пункт на апрель 2023 года, на 12 месяцев раньше, чем планировалось.

Дополнительная ставка подоходного налога также будет отменена с апреля 2023 года. Это будет касаться дополнительной ставки на доходы, не связанные со сбережениями и дивидендами, для налогоплательщиков в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Дополнительная ставка на сбережения, дивиденды и ставки по умолчанию также будут отменены с апреля 2023 года, и это изменение будет применяться по всей Великобритании.

Правительство отменяет повышение ставок налога на дивиденды на 1,25 процентных пункта, применяемое по всей Великобритании с 6 апреля 2023 года. В связи с отменой дополнительной ставки подоходного налога доходы, которые ранее облагались по дополнительной ставке, теперь будут облагаться по верхней ставке 32,5%. Снижение всех ставок на 1,25 процентных пункта принесет выгоду 2,6 миллионам налогоплательщиков со средней выгодой в 345 фунтов стерлингов в 2023-24 годах.