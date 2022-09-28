Швейцарские избиратели отклонили реформу налога у источника на проценты по облигациям, но одобрили повышение НДС

В ходе общественного референдума, состоявшегося 25 сентября, около 52% избирателей отклонили реформу налога у источника на процентный доход по облигациям.

Реформа предусматривает внесение изменений в федеральный закон о налоге у источника (federal law on withholding tax), чтобы освободить от налога процентный доход по облигациям, выпущенным с 1 января 2023 года. Реформа также отменила бы торговый гербовый сбор на швейцарские облигации.

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Тем не менее, швейцарские избиратели одобрили повышение ставок НДС для финансирования государственной пенсионной системы, причем примерно 55% избирателей одобрили это повышение. Оно включает повышение общей ставки с 7,7% до 8,1%, повышение пониженной ставки с 2,5% до 2,6% и повышение специальной ставки для услуг проживания с 3,7% до 3,8%. Дата введения этого повышения еще не определена, но ожидается, что это произойдет 1 января 2024 года.