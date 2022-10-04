Суд ЕС поддержал решение Еврокомиссии о том, что схема свободной зоны Мадейры в Португалии представляет собой незаконную государственную помощь

В решении, принятом в декабре 2020 года, Комиссия постановила, что схема свободной зоны Мадейры в Португалии представляет собой незаконную государственную помощь, особенно в той степени, в которой помощь была предоставлена в рамках этой схемы компаниям, не выполнившим условия в соответствии с предыдущими решениями Комиссии. Эти условия включают в себя то, что снижение налогов в рамках схемы может быть выгодно только компаниям, которые создают рабочие места на Мадейре, и что снижение налогов может применяться только к деятельности, эффективно и материально осуществляемой на Мадейре. В результате этого решения Португалия должна была вернуть помощь, предоставленную по данной схеме компаниям, которые