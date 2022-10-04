Суд ЕС поддержал решение Еврокомиссии о том, что схема свободной зоны Мадейры в Португалии представляет собой незаконную государственную помощь

21 сентября Суд Европейского союза (CJEU) вынес решение относительно решения Европейской комиссии о том, что схема свободной зоны Мадейры в Португалии представляет собой незаконную государственную помощь.
В решении, принятом в декабре 2020 года, Комиссия постановила, что схема свободной зоны Мадейры в Португалии представляет собой незаконную государственную помощь, особенно в той степени, в которой помощь была предоставлена в рамках этой схемы компаниям, не выполнившим условия в соответствии с предыдущими решениями Комиссии. Эти условия включают в себя то, что снижение налогов в рамках схемы может быть выгодно только компаниям, которые создают рабочие места на Мадейре, и что снижение налогов может применяться только к деятельности, эффективно и материально осуществляемой на Мадейре. В результате этого решения Португалия должна была вернуть помощь, предоставленную по данной схеме компаниям, которые
получили более 200 000 EUR по схеме помощи свободной зоне Мадейры; и не могут доказать, что их налогооблагаемая прибыль или созданные рабочие места связаны с деятельностью, эффективно осуществляемой в регионе.
В феврале 2021 года Португалия подала апелляцию на это решение. Суд ЕС отклонил апелляцию в полном объеме, и решение Комиссии остается в силе.
По материалам Orbitax
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