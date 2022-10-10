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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Всемирный банк призвал страны предпринять конкретные шаги для подготовки к глобальному минимальному налогообложению

Всемирный банк разработал схему, которая поможет странам оценить свои возможности по внедрению согласованных на многосторонней основе правил глобального минимального налогообложения, и призвал их «предпринять конкретные шаги» по подготовке к изменениям.

Ольга Кутяева
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В докладе, опубликованном 22 сентября, Всемирный банк рассмотрел глобальные правила против размывания налоговой базы (Global Anti-Base Erosion Proposal, GloBE) в рамках Компонента 2 плана глобальной реформы корпоративного налогообложения, разработанного при посредничестве ОЭСР и состоящего из двух компонентов. Около 137 юрисдикций, входящих в инклюзивную структуру ОЭСР по борьбе с размыванием базы и перемещением прибыли, достигли политического соглашения по плану в 2021 году.

В отчете определены следующие варианты действий:

  1. Ничего не делать, что не рекомендуется.
  2. Введение квалифицированного минимального налога на пополнение внутреннего бюджета (QDMTT), оценка и, при необходимости, реформирование существующих режимов налогового стимулирования.
  3. Введение правил включения доходов (IIR) и правил платежей, не облагаемых налогом (UTPR), с отсрочкой введения UTPR на один год.
  4. Проведение более широкой реформы корпоративного подоходного налога, включая оптимизацию налоговых стимулов в соответствии с правилами GloBE (например, изменение невозмещаемых кредитов, чтобы они подпадали под определение квалифицированных возмещаемых налоговых кредитов).

В документе приводятся хорошие резюме текущего состояния дел в странах, применяющих правила GloBE: Канаде ЕС, Малайзии, Маврикии, Новую Зеландии, Южной Корее, Швейцарии, Великобритании и США.

Также упоминается, что Всемирный банк планирует опубликовать дальнейшее подробное руководство и учебные материалы по правилам Компонента 2, в дополнение к руководству по правилам GloBE и налоговым стимулам, чтобы помочь странам сориентироваться в сложной структуре и последствиях для их налоговых систем.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)