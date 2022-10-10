Всемирный банк призвал страны предпринять конкретные шаги для подготовки к глобальному минимальному налогообложению

Всемирный банк разработал схему, которая поможет странам оценить свои возможности по внедрению согласованных на многосторонней основе правил глобального минимального налогообложения, и призвал их «предпринять конкретные шаги» по подготовке к изменениям.

В докладе, опубликованном 22 сентября, Всемирный банк рассмотрел глобальные правила против размывания налоговой базы (Global Anti-Base Erosion Proposal, GloBE) в рамках Компонента 2 плана глобальной реформы корпоративного налогообложения, разработанного при посредничестве ОЭСР и состоящего из двух компонентов. Около 137 юрисдикций, входящих в инклюзивную структуру ОЭСР по борьбе с размыванием базы и перемещением прибыли, достигли политического соглашения по плану в 2021 году.

В отчете определены следующие варианты действий:

Ничего не делать, что не рекомендуется. Введение квалифицированного минимального налога на пополнение внутреннего бюджета (QDMTT), оценка и, при необходимости, реформирование существующих режимов налогового стимулирования. Введение правил включения доходов (IIR) и правил платежей, не облагаемых налогом (UTPR), с отсрочкой введения UTPR на один год. Проведение более широкой реформы корпоративного подоходного налога, включая оптимизацию налоговых стимулов в соответствии с правилами GloBE (например, изменение невозмещаемых кредитов, чтобы они подпадали под определение квалифицированных возмещаемых налоговых кредитов).

В документе приводятся хорошие резюме текущего состояния дел в странах, применяющих правила GloBE: Канаде ЕС, Малайзии, Маврикии, Новую Зеландии, Южной Корее, Швейцарии, Великобритании и США.

Также упоминается, что Всемирный банк планирует опубликовать дальнейшее подробное руководство и учебные материалы по правилам Компонента 2, в дополнение к руководству по правилам GloBE и налоговым стимулам, чтобы помочь странам сориентироваться в сложной структуре и последствиях для их налоговых систем.