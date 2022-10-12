Кипр освобождает физлиц от подачи декларации за 2022 год, если валовой доход не превышает 19 500 EUR

Кипр опубликовал Декрет № 373/2022, согласно которому физические лица с валовым доходом, не превышающим 19 500 EUR, не обязаны подавать ежегодную декларацию о подоходном налоге (TD1) за 2022 налоговый год.
В соответствии с поправками, внесенными в Закон об оценке и сборе налогов в 2020 году, общее освобождение для физических лиц с валовым доходом, не превышающим 19 500 EUR, было отменено, но было предусмотрено, что освобождение может быть предоставлено отдельным законодательным актом.
По материалам Orbitax
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