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Полина Мостепан
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Минтруд планирует продлить результаты спецоценки рабочих мест на 2023 год

Минтруд с целью поддержки предпринимательства, принял решение перенести действие результатов спецоценки, в отношении условий труда рабочих мест на следующий 2023 год.

Полина Мостепан
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Данная мера распространяется на компании, которые в прежней проверке установили оценки с оптимальным и допустимым классами условий работы, и которые не подавали соответствующие декларации.

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Однако на рабочую зону с неблагоприятными и влияющими на здоровье условиями, решение ведомства не распространится и благодаря этому граждане, работающие на таких местах, не лишатся полагающейся им компенсации за это.

Безусловно, такие меры нацелены помочь работодателям сократить не только ответственность административного характера, а также уменьшить денежную нагрузку, обеспечивая при этом защищенность своих сотрудников.

Минтруд напомнил, что по результатам оценки с оптимальным и допустимым классами условий труда, специальную оценку проводят один раз и после этого подают декларацию с бессрочным сроком действия.

По статистике ведомства, приблизительно 20 % рабочих зон имеют вредные и опасные условия работы, поэтому запланированная спецоценка таких мест будет проводиться в обычном режиме.

По материалам: Минтруд РФ

#Минтруд#трудовые отношения
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Минтруд#трудовые отношения