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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кипр выбрал дату вступления в силу обмена CbC с США

13 октября Налоговый департамент Кипра выпустил уведомление о предполагаемой дате вступления в силу соглашения об обмене страновыми отчетами (CbC) с США и местных обязательствах по подаче отчетности.

Ольга Кутяева
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Налоговый департамент Кипра проинформировал всех юридических лиц и их представителей о том, что двустороннее соглашение между компетентными органами (CAA) об обмене отчетами по странам (CbC) между Кипром и Соединенными Штатами Америки, которое в настоящее время находится на стадии переговоров, как ожидается, вступит в силу для отчетных финансовых годов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты. Следовательно, в случае, когда конечное материнское предприятие многонациональной группы предприятий (MNE) является налоговым резидентом США, механизм вторичной подачи должен быть задействован для отчетных финансовых годов, начинающихся c 1 января 2021 года и до 1 января 2022 года.

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Например, обязательство по подаче на Кипре в отношении отчета о CbC группы MNE за отчетный финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года, все равно должно возникнуть, даже если отчет о CbC был или будет представлен в США.

Кроме того, в случаях, когда уведомления за отчетные финансовые годы, начинающиеся с 1 января 2021 года и до 1 января 2022 года, были поданы на Кипре кипрскими учредительными предприятиями групп MNE, на которые распространяется действие настоящего объявления, такие уведомления должны быть пересмотрены (если требуется) в соответствии с настоящим объявлением. Если такие уведомления будут пересмотрены до 31 декабря 2022 года, штрафы не будут налагаться за отчетный финансовый год, начинающийся 1 января 2021 года и до 1 января 2022 года.

По материалам Orbitax

#Кипр#Межстрановая отчетность#Соединенные Штаты Америки (США)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#Межстрановая отчетность#Соединенные Штаты Америки (США)