В Нидерландах с ноября 2022 вступает в силу трастовый реестр

С 1 ноября 2022 года у доверительных собственников существующих трастов и аналогичных правовых механизмов, связанных с Нидерландами, будет три месяца для регистрации трастов в голландском трастовом реестре вместе с их бенефициарными владельцами.

Попечители новых трастов или аналогичных правовых механизмов должны зарегистрироваться в течение одной недели после создания траста. После первой регистрации изменения должны быть зарегистрированы в течение одной недели.

Публично доступный реестр, который будет вести Министерство финансов Нидерландов (Ministerie van Financiën), является требованием Пятой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Он был создан после консультаций, проведенных в апреле 2020 года, и уже создан аналогичный реестр для голландских корпораций и подобных юридических лиц. Однако в отличие от ситуации с корпоративными лицами, для бенефициаров трастов не будет установлен минимальный процент владения для квалификации в качестве бенефициарных владельцев.

Регистрация является обязательной для трастов и аналогичных юридических лиц, если доверительный собственник проживает или учрежден в Нидерландах. Она также требуется, если доверительный собственник находится за пределами Европейского Союза, если траст приобрел голландскую недвижимость или вступил в деловые отношения в Нидерландах. Ответственность за регистрацию возлагается на доверительного управляющего или лицо, занимающее сопоставимую должность в аналогичном правовом механизме.

Голландские взаимные фонды должны будут зарегистрироваться, но не организации, которые уже зарегистрированы в торговом реестре Нидерландов или в национальном реестре трастов другого государства-члена ЕС.

После регистрации каждому трасту будет присвоен уникальный номер. Доверительный собственник должен указывать этот номер во всех письмах, декларациях или других письменных заявлениях, сделанных от имени траста, даже если документ не имеет отношения к Нидерландам.