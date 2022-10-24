Великобритания ратифицировала новое налоговое соглашение с Люксембургом

Великобритания опубликовала Приказ об избежании двойного налогообложения и применении международного налогообложения с Люксембургом (Double Taxation Relief and International Tax Enforcement (Luxembourg) Order 2022).
Документ был принят 12 октября и предусматривает ратификацию нового договора с Люксембургом о налоге доходы и налоге на капитал.
Соглашение, подписанное 7 июня 2022 года, вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и заменит налоговое соглашение между странами от 1967 года.
По материалам Orbitax
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