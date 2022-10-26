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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ вводят правила налогового резидентства

Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов принял правила налогового резидентства юридических и физических лиц, вступающие в силу с 1 марта 2023 года.

Ольга Кутяева
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Правила предусматривают, что юрлица считаются налоговыми резидентами ОАЭ, если выполняется 1 или 2 из условий:

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  1. юрлицо учреждено, образовано или признано в ОАЭ, за исключением филиалов, зарегистрированных иностранными компаниями; и/или
  2. юрлицо признается налоговым резидентом в соответствии с налоговым законодательством ОАЭ.

Физлица считаются налоговыми резидентами ОАЭ, если выполняется 1 из условий:

  1. обычное или основное место жительства и центр финансовых и личных интересов физлица находятся в ОАЭ, или если они соответствуют условиям и критериям, установленным решением Министра финансов;
  2. физлицо находится в ОАЭ в течение 183 дней или более за любой 12-месячный период; и/или
  3. лицо является гражданином ОАЭ или стран Персидского залива или имеет ВНЖ в ОАЭ и находится в ОАЭ в течение 90 дней или более за любой 12-месячный период, при этом выполняется 1 или 2 из следующих условий:
  • имеют постоянное место жительства в ОАЭ; и/или
  • работают или занимаются предпринимательской деятельностью в ОАЭ.

Соответствующие положения применимого налогового соглашения заменяют правила пребывания.

По материалам Orbitax

#налоговый резидент#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый резидент#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)