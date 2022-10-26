ОАЭ вводят правила налогового резидентства

юрлицо учреждено, образовано или признано в ОАЭ, за исключением филиалов, зарегистрированных иностранными компаниями; и/или
юрлицо признается налоговым резидентом в соответствии с налоговым законодательством ОАЭ.
Физлица считаются налоговыми резидентами ОАЭ, если выполняется 1 из условий:
обычное или основное место жительства и центр финансовых и личных интересов физлица находятся в ОАЭ, или если они соответствуют условиям и критериям, установленным решением Министра финансов;
физлицо находится в ОАЭ в течение 183 дней или более за любой 12-месячный период; и/или
лицо является гражданином ОАЭ или стран Персидского залива или имеет ВНЖ в ОАЭ и находится в ОАЭ в течение 90 дней или более за любой 12-месячный период, при этом выполняется 1 или 2 из следующих условий:
имеют постоянное место жительства в ОАЭ; и/или
работают или занимаются предпринимательской деятельностью в ОАЭ.
Соответствующие положения применимого налогового соглашения заменяют правила пребывания.