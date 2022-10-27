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Зарубежные налоги
Мария Маковеева
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Бельгия публикует закон о различных положениях НДС, включая подтверждение пониженной ставки НДС

24 октября 2022 года Бельгия опубликовала Закон от 16 октября 2022 года о различных положениях в отношении НДС.

Мария Маковеева
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Большинство мер закона направлено на перенос некоторых аспектов Директивы Совета 2006/112/EC об общей системе НДС, включая пересмотр различных определений и ссылок в Кодексе о налоге на добавленную стоимость.

Закон также содержит определенные меры в отношении ставок НДС и освобождений. В частности, если ставки НДС изменены или освобождены от уплаты Королевским указом для определенных поставок, то такие Королевские указы должны быть подтверждены законом в течение 12 месяцев, иначе считается, что такие изменения или освобождения никогда не применялись. Согласно предыдущей редакции, изменения ставок и исключения, предусмотренные Королевским указом, могли применяться в течение 12 месяцев без подтверждения законом. В этом отношении закон подтверждает несколько прошлых королевских указов по ставкам НДС, включая:

  • сниженную ставку НДС 6% на маски и гидроалкогольные гели в соответствии с Королевским указом от 21 декабря 2021 года и Королевским указом от 23 марта 2022 года;
  • пониженную ставку НДС в размере 6% на электроэнергию, природный газ и тепло через тепловые сети по договорам с населением в соответствии с Королевским указом от 23 марта 2022 года;
  • сниженные ставки НДС до 6% на фотоэлектрические солнечные панели, солнечные тепловые панели, солнечные водонагреватели, тепловые насосы, а также на снос и реконструкцию зданий на территории Бельгии в соответствии с Королевским указом от 27 марта 2022 года; и
  • отмену пониженной ставки НДС в размере 6% на велосипеды и электровелосипеды в соответствии с Королевским указом от 6 апреля 2022 года.

Закон вступает в силу с 3 ноября 2022 года.

По материалам с сайта www.orbitax.com

#Бельгия#НДС / VAT
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Мария Маковеева (подробнее)
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#НДС / VAT