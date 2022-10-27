Бельгия публикует закон о различных положениях НДС, включая подтверждение пониженной ставки НДС

Закон также содержит определенные меры в отношении ставок НДС и освобождений. В частности, если ставки НДС изменены или освобождены от уплаты Королевским указом для определенных поставок, то такие Королевские указы должны быть подтверждены законом в течение 12 месяцев, иначе считается, что такие изменения или освобождения никогда не применялись. Согласно предыдущей редакции, изменения ставок и исключения, предусмотренные Королевским указом, могли применяться в течение 12 месяцев без подтверждения законом. В этом отношении закон подтверждает несколько прошлых королевских указов по ставкам НДС, включая: