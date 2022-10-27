Бельгия публикует закон о различных положениях НДС, включая подтверждение пониженной ставки НДС

24 октября 2022 года Бельгия опубликовала Закон от 16 октября 2022 года о различных положениях в отношении НДС.
Большинство мер закона направлено на перенос некоторых аспектов Директивы Совета 2006/112/EC об общей системе НДС, включая пересмотр различных определений и ссылок в Кодексе о налоге на добавленную стоимость.
Закон также содержит определенные меры в отношении ставок НДС и освобождений. В частности, если ставки НДС изменены или освобождены от уплаты Королевским указом для определенных поставок, то такие Королевские указы должны быть подтверждены законом в течение 12 месяцев, иначе считается, что такие изменения или освобождения никогда не применялись. Согласно предыдущей редакции, изменения ставок и исключения, предусмотренные Королевским указом, могли применяться в течение 12 месяцев без подтверждения законом. В этом отношении закон подтверждает несколько прошлых королевских указов по ставкам НДС, включая:
Закон вступает в силу с 3 ноября 2022 года.
По материалам с сайта www.orbitax.com
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