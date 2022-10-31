Парламент Венгрии рассматривает законопроект о публичной отчетности по CbC и других налоговых мерах

Национальное собрание Венгрии рассматривает законопроект о внесении изменений в некоторые налоговые законы, который был представлен Правительством 18 октября.

Так, вводятся новые требования к публикации страновых отчетов (CbC) в соответствии с Директивой (ЕС) 2021/2101, которые обычно применяются для:

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конечных материнских компаний в Венгрии групп MNE с консолидированным годовым доходом, превышающим 275 млрд HUF в каждом из двух последних финансовых лет подряд; и

учредительных компаний в Венгрии групп MNE с консолидированным годовым доходом, превышающим 750 млн EUR в каждом из двух последних финансовых лет подряд, если конечная материнская компания не подпадает под действие законодательства государства-члена ЕС.

Вводятся новые правила факультативного упрощенного расчета налоговой базы местного бизнеса для малых предприятий (предпринимателей) с годовым доходом не более 25 млн HUF (120 млн HUF только для розничной торговли), при этом налогооблагаемая база устанавливается следующим образом:

налоговая база 2,5 млн HUF, если годовой доход не превышает 12 млн HUF;

налогооблагаемая база в размере 6 млн HUF, если годовой доход превышает 12 млн HUF, но не превышает 18 млн HUF; и

налогооблагаемая база в размере 8,5 млн HUF, если годовой доход превышает 18 млн HUF, но не превышает 25 млн HUF (120 млн HUF для розничной торговли).

Применение пониженной ставки НДС в размере 5% при продаже новой жилой недвижимости продлевается на два года до 31 декабря 2024 года, которая может применяться и после этой даты до 31 декабря 2028 года, если разрешение на строительство было оформлено до 31 декабря 2024 года или о строительстве было сообщено до этой даты в соответствии с правилами простого уведомления.

Действующая приостановка налога на рекламу продлевается до 31 декабря 2023 года (ставка налога 0%).

Правила освобождения от налога на вывоз капитала при сделках с недвижимостью между связанными сторонами ужесточаются, требуя, чтобы не менее 50% выручки от продаж приобретающей стороны приходилось на аренду, эксплуатацию или продажу собственной недвижимости, вместо действующего правила, согласно которому основной деятельностью приобретающей стороны является аренда, эксплуатация или продажа собственной недвижимости, что может быть обойдено путем регистрации изменения основной деятельности.

Меры в целом применяются с 1 января 2023 года, хотя требования к публичной отчетности по CbC должны применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 22 июня 2024 года.