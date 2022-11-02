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Российские налоги
Илона Валлен
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Налоговая служба рекомендует коллегам применять штрафные санкции за валютные нарушения в минимальных размерах

На фоне введения специальных ограничительных мер, с одной стороны, и моратория на налоговые проверки соблюдения валютного законодательства, с другой стороны, административный штраф может быть частично отменён.

Илона Валлен
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В июле 2022 года административное наказание резидентов за осуществление незаконных валютных операций существенно смягчено (п.1 ст. 15.25 КоАП РФ, Федеральный закон от 13.07.2022 № 235-ФЗ).

В случае, если до даты законодательного изменения штрафных санкций (то есть до 24.07.2022) в отношении гражданина / ИП / организации, осуществивших запрещённые законом валютные операции, налоговым органом был назначен административный штраф в размере 75-100% суммы операции, и постановление о назначении наказания не было исполнено, то его исполнение должно быть прекращено частично, чтобы в результате размер штрафа находился в диапазоне 20–40%.

В каком размере следует применять новые штрафные санкции к неисполненным прежде постановлениям, поясняет ФНС РФ в своем письме от 03.10.2022 № ШЮ-4-17/13109@. Суть письма сводится к тому, чтобы с использованием несложных математических расчётов привести первоначальный штраф к ныне действующему размеру наказания.

Например, при пересчёте изначального штрафа в размере 80% от суммы нарушения он снижается до 24% следующим образом: (80% - 75%)*0,8 + 20% = 24%.

Ценным в данном письме ФНС является указание на то, что налоговому органу следует рассматривать возможность назначения административного штрафа в минимальных размерах. Это важно для соблюдения прав привлекаемых лиц и снижения числа жалоб на действия налоговых органов.

А в ситуации, когда нарушение валютного законодательство совершено с отягчающими обстоятельствами (например, повторно), решение налогового инспектора о применении штрафа свыше минимального размера должно быть мотивировано с обязательным указанием на обстоятельство, поименованное в статье 4.3 КоАП РФ.

#валютное регулирование#валютный контроль#штрафы
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Илона Валлен (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#валютное регулирование#валютный контроль#штрафы