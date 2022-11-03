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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Планируется обновить соглашения об избежании с отдельными странами

В настоящее время Министерство финансов готовит перечень «дружественных стран», с которыми будут пересматриваться налоговые соглашения.

Ольга Кутяева
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В первую очередь планируется обновить договоры с Турцией (от 15.12.1997 г.) и Малайзией (от 31.07.1987 г.). Также рассматривается возможность перезаключения соглашения с ОАЭ (от 07.12.2011 г.) в том случае, если в юрисдикции будет введен налог на прибыль.

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Такое решение понизит стоимость привлечения прямых иностранных инвестиций из указанных стран.

Работа над соглашениями начнется с начала следующего года.

Напомним, что работу по пересмотру налоговых соглашений с отдельными юрисдикциями ведомство начало весной 2020 года по поручению Президента. На сегодняшний день обновлены соглашения с Республикой Кипр, Мальтой и Люксембургом, а также денонсирован договор с Нидерландами.

Также в 2021 году Минфин сообщал о начале пересмотра соглашений с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Однако по Швейцарии действующее соглашение было приостановлено в марте текущего года.

По материалам Форбс

#Малайзия#налоговое соглашение#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#налоговое соглашение#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#Турция