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Зарубежные налоги
Мария Маковеева
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Бельгия предоставляет отсрочку по уплате общих налогов

Федеральная государственная служба (SPF) финансов Бельгии объявила об общей отсрочке налоговых платежей на 2022 налоговый год, включая подоходный налог с физических лиц, корпоративный налог и налог на нерезидентов.

Мария Маковеева
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Для всех начислений с датой вступления в силу до 31 октября 2023 года срок уплаты налога продлевается со стандартных 2 месяцев после выставления начисления до 4 месяцев. В этой связи следует отметить, что в начислениях, выданных с 14 ноября 2022 года по НДФЛ и налогу на нерезидентов, указанная дата уплаты будет учитывать дополнительную двухмесячную отсрочку. Дата платежа, указанная в заявлениях, поданных до 14 ноября 2022 года, не учитывает отсрочку, но дополнительные 2 месяца все равно применяются.

Хотя это и не предусмотрено в объявлении, 2-месячная отсрочка также предусмотрена для уплаты работодателями налога, удерживаемого с заработной платы, в ноябре и декабре 2022 года для ежемесячных декларантов и в четвертом квартале для ежеквартальных декларантов. Обычно такие платежи должны быть уплачены до 15 числа месяца, следующего за месячным или квартальным периодом.

По материалам сайта www.orbitax.com

#Бельгия#подоходный налог (НДФЛ)
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#подоходный налог (НДФЛ)