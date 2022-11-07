Шарджа делает возможным владение недвижимостью для иностранцев

Его Высочество д-р шейх Султан бин Мухаммад аль-Касими, член Верховного совета и правитель Шарджи, издал поправки в Закон № (5) от 2010 года о регистрации недвижимости в эмирате Шарджа.

В поправках упоминаются обстоятельства, при которых лицо, не являющееся гражданином ОАЭ или страны Персидского залива, может владеть недвижимостью в Эмирате.

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Согласно Закону, текст статьи 4 Закона № (5) от 2010 года заменяется следующим:

Право на владение недвижимостью в Эмирате имеют только лица, являющиеся гражданами ОАЭ и гражданами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в качестве исключения право собственности может быть предоставлено другим лицам в соответствии со следующими обстоятельствами:

Владение с согласия правителя. Передача по наследству на основании законного уведомления. Передача владельцем одному из своих родственников первой степени родства в соответствии с настоящим Законом. Собственность в районах развития недвижимости в соответствии с правилами, установленными Советом.

Закон также предусматривает, что текст статьи 7 Закона № (5) от 2010 года будет заменен следующим текстом:

С учетом положений статьи 4 настоящего Закона, юридическое лицо, владеющее недвижимостью в эмирате, должно соблюдать следующие условия:

Информировать Департамент регистрации недвижимости о любых изменениях в собственности юридического лица, если это приведет к уменьшению или увеличению долей партнеров, передаче собственности, изменению организационно-правовой формы или фирменного наименования. Исправление нарушения в случае добавления партнера или передачи его собственности лицам, которые не имеют права на владение недвижимостью в Эмирате.