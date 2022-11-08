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Зарубежное право
Мария Маковеева
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Остров Мэн очень осторожно подходит к вопросу регулирования криптоактивов

Управление по финансовым услугам острова Мэн (Управление) решило пока не заниматься регулированием криптоактивов.

Мария Маковеева
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Большинство фирм, ведущих крипто-активы в юрисдикции, в настоящее время не регулируются Управлением, за исключением соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). Тем не менее, Управление заявило о своем намерении достичь долгосрочной цели по внедрению инноваций в области финансовых технологий в рамках надлежащим образом регулируемого сектора финансовых услуг, включая вопрос о том, как использовать возможности, предоставляемые поставщиками услуг криптоактивов. Ранее в 2022 году оно провело консультацию, в ходе которой выяснялись мнения о возникающих рисках и возможностях, связанных с инновациями, такими как криптоактивы, первичное размещение монет и другие конвертируемые виртуальные валюты (CVC).

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Результаты этой работы были опубликованы в документе с ответами на консультации. Хотя в целом участники консультации высказались в пользу того, чтобы подвести под регулирование определенные виды деятельности, связанные с криптоактивами, они также отметили "значительные затраты" на внедрение нового режима регулирования, а также "более жесткие требования к предприятиям".

"В мире разрабатывается ряд существенно отличающихся друг от друга режимов регулирования, и все они сталкиваются с практическими препятствиями, для которых пока нет четких решений", - прокомментировал Дэн Джонсон, старший Управления. Это означает, что время для принятия твердых решений о введении регулирования криптовалют на острове еще не пришло... Как регулятор, ориентированный на риск, мы всегда стремимся найти правильный баланс".

Любые предлагаемые изменения в сфере регулирования в данной юрисдикции будут подлежать всесторонним консультациям. Тем временем, фирмы, ведущие бизнес, связанный с криптоактивами, по-прежнему будут регулироваться только в рамках законодательства по борьбе с отмыванием денег.

По материалам сайта www.step.org

#криптовалюта#Остров Мэн
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#криптовалюта#Остров Мэн