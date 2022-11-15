22 юрисдикции договорились об обмене информацией о цифровых платформах

Группа из 22 юрисдикций подписала многостороннее соглашение об обмене информацией в отношении доходов, полученных на цифровых платформах, а 16 юрисдикций подписали соглашение в поддержку типовых правил ОЭСР по обязательному раскрытию информации о механизмах уклонения от уплаты налогов по CRS и непрозрачных оффшорных структурах.

CRS - это международный стандарт, в соответствии с которым страны ОЭСР собирают информацию о владельцах счетов в своих национальных банках и других финансовых учреждениях, а затем передают ее властям других стран для использования в целях обеспечения соблюдения налогового законодательства. Вскоре после его введения в 2016 году стало ясно, что разрабатываются схемы его обхода, и в результате ОЭСР разработала методику раскрытия информации, в соответствии с которой налогоплательщики и посредники могут быть обязаны сообщать о таких схемах, чтобы их можно было проанализировать и разработать соответствующие меры противодействия. Правила обязательного раскрытия информации были впоследствии расширены для охвата новых финансовых продуктов, таких как криптоактивы, но не получили широкого распространения среди участников системы CRS.

16 сторон, подписавших новое многостороннее соглашение, теперь согласились принять схему обязательной отчетности ОЭСР в своих взаимоотношениях друг с другом. Каждая юрисдикция будет собирать информацию от посредников, которые выявили договоренности по обходу CRS и структуры, скрывающие бенефициарных владельцев активов, хранящихся в оффшорах. Каждый год юрисдикции будут автоматически передавать эту информацию в юрисдикцию налогового резидентства налогоплательщиков.

В число подписавших соглашение входят Бермудские острова, Бельгия, Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Гернси, Финляндия, Исландия, остров Мэн, Джерси, Португалия, Словения, Южная Африка, Испания и Великобритания.

Отдельно 22 юрисдикции подписали многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией в соответствии с типовыми правилами ОЭСР по отчетности цифровых платформ. Соглашение позволит им автоматически обмениваться информацией, собранной операторами цифровых платформ о транзакциях, доходах и продажах товаров, реализуемых платформами в сфере sharing и gig economy.

Соглашение подписали Аргентина, Бельгия, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Эстония, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Словения, Испания и Великобритания.

Эти юрисдикции будут обмениваться информацией, собранной операторами цифровых платформ в отношении транзакций и доходов, полученных продавцами платформ в онлайн-экономике и от продажи товаров через такие платформы.