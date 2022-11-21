ОЭСР опубликовала ежегодный отчет по статистике корпоративного налогообложения

ОЭСР объявила о публикации новых данных в своем ежегодном отчете по корпоративной налоговой статистике, включая новые накопленные данные страновых отчетов (Country-by-Country Report, CbCR), охватывающие почти 7 000 многонациональных предприятий ( MNE).

Новые опубликованные данные подчеркивают сохраняющиеся риски размывания налогооблагаемой базы и перемещение прибыли (BEPS) и необходимость реализации двухкомпонентного решения для обеспечения того, чтобы крупные многонациональные предприятия (MNE) платили справедливую долю налогов везде, где они работают и получают прибыль.

Все услуги по этой теме:

Последняя ежегодная статистика ОЭСР по корпоративным налогам, охватывающая более 160 стран и юрисдикций, включает новые данные отчетов по странам (CbCR) о деятельности почти 7 000 MNE, что представляет собой значительный импульс в усилиях по обеспечению прозрачности налогообложения.

Новые данные страновых отчетов показывают, что срединное значение доходов на одного сотрудника в юрисдикциях с нулевой ставкой корпоративного налога на прибыль (Corporate Income Tax, CIT) составляет 2 000 000 USD, в то время как в юрисдикциях со ставкой CIT выше нуля этот показатель составляет всего 300 000 USD. Более того, в инвестиционных центрах доходы от связанных сторон составляют 35% от общих доходов, в то время как средняя доля доходов от связанных сторон в юрисдикциях с высоким, средним и низким уровнем дохода составляет около 15%. Хотя эти эффекты могут отражать некоторые коммерческие соображения, они также, вероятно, указывают на существование BEPS.

Опубликованные данные также показывают, что налог на прибыль корпораций остается важным источником дохода для большинства стран, особенно для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. В среднем доля этого налога в общем объеме налогов в Африке (18,8%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (18,2%), Латинской Америке и Карибском бассейне (15,8%) выше, чем в странах ОЭСР (9,6%).

После десятилетий снижения установленных ставок корпоративного налога на прибыль новые данные указывают на стабилизацию ставок в 2022 году при некотором снижении налоговой базы в 2021 году, поскольку страны стремятся найти баланс между увеличением доходов и стимулированием инвестиций. Стабилизация ставок корпоративного налога также может быть ответом на фискальные проблемы, с которыми столкнулись правительства после пандемии. Средняя комбинированная ставка налога на прибыль для всех юрисдикций, включенных в набор данных, составила 20% в 2022 году, по сравнению с 20% в 2021 году и 28% в 2000 году.

В следующем году в издание "Статистика корпоративных налогов" будут включены новые данные CbCR за 2 года.