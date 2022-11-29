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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Кипр приостанавливает публичный доступ к Реестру бенефициаров

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра сообщает, что в соответствии с Решением Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября, приостановлен доступ к Реестру бенефициаров для широкой общественности.

Ольга Кутяева
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Согласно вышеупомянутому решению CJEE, статья 1, пункт 15(c) Директивы (EU) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года, которая предусматривает доступ к информации о бенефициарах юридических лиц для любого представителя общественности, является недействительной, поскольку представляет собой серьезное вмешательство в фундаментальные права на уважение частной жизни и на защиту персональных данных, закрепленные в статьях 7 и 8 Хартии основных прав ЕС.

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Соответствующая информация компетентным и надзорным органам, как указано в статье 12 Директивы R.A.A. 112/2021 и внесении изменений в Директиву R.A.A. 116/2022, будет по-прежнему предоставляться в соответствии с применимой процедурой.

Соответствующая информация также будет по-прежнему предоставляться определенным субъектам в соответствии с применимой процедурой путем дополнительной подачи официального заявления, подтверждающего, что информация о бенефициарах запрашивается в контексте проведения надлежащей проверки клиентов.

Следует отметить, что обязанность компаний и партнерств предоставлять и обновлять информацию о своих бенефициарах не затрагивается и остается в силе.

По материалам Cyprus Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

#Кипр#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#реестр бенефициаров