Люксембург и Нидерланды приостанавливают публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев

Такое решение было принято в связи с тем, что публичный доступ к информации реестра конечных бенефициарных владельцев серьезно нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.

После недавнего решения Суда Европейского Союза (CJEU), в котором было установлено, что публичный доступ к информации реестра конечных бенефициарных владельцев серьезно нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, и Люксембург, и Нидерланды решили временно приостановить доступ к своим соответствующим реестрам UBO (RBE в Люксембурге).

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Уведомления на английском языке по этому вопросу из каждой страны следующие:

Люксембург

По решению Суда Европейского Союза от 22 ноября 2022 года доступ к веб-сайту RBE через Интернет временно приостановлен. В ближайшее время будет сообщено решение, позволяющее профессионалам получать доступ к данным RBE в соответствии со статьей 2 измененного Закона от 12 ноября 2004 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Нидерланды

По состоянию на вторник, 22 ноября 2022 г., данные из реестра UBO больше не доступны для общественности. Таким образом, в настоящее время невозможно приобрести выписку из реестра KVK UBO.

Министр Кааг Министерства финансов попросил KVK временно прекратить свои информационные услуги для реестра UBO. Это решение было принято после постановления Суда Европейского Союза (CJEU).