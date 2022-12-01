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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Мальта приостановила публичный доступ к реестру бенефициаров

На сайте Регистратора Мальты (Malta Business Registry) опубликовано обращение о том, что положение, требующее публичного доступа к информации о бенефициарах, признано недействительным Судом Европейского Союза.

Ольга Кутяева
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И поскольку судебное решение влечет за собой отмену соответствующей части упомянутой Директивы, Мальтийский Рестратор компаний ограничивает доступ к реестру бенефициаров, оставляя такую возможность только компетентным органам и заинтересованным лицам.

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Субъектам необходимо зарегистрироваться на портале MBR, чтобы получить доступ к реестру бенефициаров. Остальным субъектам, которые уже являются зарегистрированными пользователями, необходимо подать заявку на доступ к реестру на вкладке Профиль и принять условия использования. После этого запрос будет обработан.

По материалам Malta Business Registry

#Мальта#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Мальта#реестр бенефициаров