Мальта приостановила публичный доступ к реестру бенефициаров

На сайте Регистратора Мальты (Malta Business Registry) опубликовано обращение о том, что положение, требующее публичного доступа к информации о бенефициарах, признано недействительным Судом Европейского Союза.

И поскольку судебное решение влечет за собой отмену соответствующей части упомянутой Директивы, Мальтийский Рестратор компаний ограничивает доступ к реестру бенефициаров, оставляя такую возможность только компетентным органам и заинтересованным лицам.

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Субъектам необходимо зарегистрироваться на портале MBR, чтобы получить доступ к реестру бенефициаров. Остальным субъектам, которые уже являются зарегистрированными пользователями, необходимо подать заявку на доступ к реестру на вкладке Профиль и принять условия использования. После этого запрос будет обработан.