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Российские налоги
Полина Мостепан
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Послабление в валютных займах нерезидентам

Вследствие применения специальных экономических мер на действия недружественных стран по отношению к России, был принят в феврале Указ Главы РФ. Данный указ гласил о вводе с 1 марта текущего года запрета на выдачу займов резидентами в пользу нерезидентов в какой-либо иностранной валюте. Запрет распространялся на юридические и физические лица, в том числе на резидентов, имеющих дополнительное гражданство, помимо российского.

Полина Мостепан
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10 ноября на заседании Правительственной комиссии, было принято единогласное решение ввести послабление в вышеупомянутый пункт Указа Президента и разрешить резидентам предоставлять займы в валюте гражданам нерезидентам РФ.

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Послабление ввели, но не обошлось без определённых ограничений: не всем нерезидентам разрешено предоставлять займы, а исключительно нерезидентам из дружественных стран, а также лицам, находящимся под контролем этих нерезидентов.

Важное уточнение для всех заинтересованных лиц в данном послаблении: следует поспешить и воспользоваться данной возможностью, так как действует оно совсем не долго – до конца 2022 года.

По материалам: Телеграм-канала TaxPro

#займы#налоговый резидент#нерезидент
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#займы#налоговый резидент#нерезидент