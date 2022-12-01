Послабление в валютных займах нерезидентам

Вследствие применения специальных экономических мер на действия недружественных стран по отношению к России, был принят в феврале Указ Главы РФ. Данный указ гласил о вводе с 1 марта текущего года запрета на выдачу займов резидентами в пользу нерезидентов в какой-либо иностранной валюте. Запрет распространялся на юридические и физические лица, в том числе на резидентов, имеющих дополнительное гражданство, помимо российского.

10 ноября на заседании Правительственной комиссии, было принято единогласное решение ввести послабление в вышеупомянутый пункт Указа Президента и разрешить резидентам предоставлять займы в валюте гражданам нерезидентам РФ.

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Послабление ввели, но не обошлось без определённых ограничений: не всем нерезидентам разрешено предоставлять займы, а исключительно нерезидентам из дружественных стран, а также лицам, находящимся под контролем этих нерезидентов.

Важное уточнение для всех заинтересованных лиц в данном послаблении: следует поспешить и воспользоваться данной возможностью, так как действует оно совсем не долго – до конца 2022 года.