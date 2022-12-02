Бельгия временно приостановила публичный доступ к реестру UBO

Вслед за Кипром, Люксембургом и Нидерландами Федеральная государственная служба финансов (Federal Public Service Finance, SPF) Бельгии опубликовала на своей странице Реестра бенефициаров (UBO) уведомление о том, что возможность публичного доступа к информации о бенефициарах организаций временно приостановлен.

Доступ к реестру приостанавливают в свете недавнего решения Суда Евросоюза (CJEU), согласно которому общественный доступ к данным в реестре конечных бенефициарных собственников значительно нарушает право неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных.

Также отмечается, что для компетентных органов и других соответствующих организаций доступ к реестру сохраняется.