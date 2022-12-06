Национальное собрание Словении одобрило поправки к подоходному налогу с физических лиц

28 ноября 2022 года Национальное собрание Словении одобрило Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о подоходном налоге.

Закон содержит поправки к подоходному налогу с физических лиц, по которым проводились консультации в августе, в том числе некоторые поправки, частично отменяющие поправки, внесенные Законом от 11 марта 2022 года.

Основные меры включают:

Отмена снижения максимальной прогрессивной ставки подоходного налога с 50% до 45%;

Установление стандартного личного пособия в размере 5 000 евро на 2023 год наряду с отменой запланированных ежегодных повышений, в результате чего в 2025 году пособие составит 7 500 евро;

Увеличение максимального размера дополнительного пособия для лиц с низким доходом с 13 716,33 евро до 16 000 евро, а также пересмотрена формула определения дополнительного пособия, которая равна 18 761,40 евро - 1,17259 x общий доход;

Введение снижения налоговой базы для доходов от трудовой деятельности в размере 1300 евро в год для налогоплательщиков в возрасте до 29 лет; а также

Повышение ставки налога на доход от аренды недвижимости с 15% до 25%.

Меры закона, которые должны быть предварительно опубликованы в Официальном вестнике, вступят в силу 1 января 2023 года.