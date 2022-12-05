Венгрия публично выступает против глобального минимального налога перед голосованием в ЭКОФИН

В повестку дня заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ЭКОФИН) на 6 декабря включено дополнительное голосование по принятию предложенной Директивы об обеспечении глобального минимального уровня налогообложения для многонациональных групп в ЕС (глобальный минимальный налог Pillar 2).

На сегодняшний день Венгрия остается последним противником глобального минимального налога, несмотря на то, что ранее она поддерживала директиву.

Все услуги по этой теме:

Перед заседанием 6 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны по-прежнему выступает против глобального минимального налога.

Сохранится ли эта оппозиция, еще предстоит увидеть, поскольку несколько стран ЕС (Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Испания) планируют перейти к введению глобального минимального налога в 2023 году, даже если директива не будет принята.