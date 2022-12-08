Добровольное социальное страхование для самозанятых лиц

К данной программе можно будет подключиться через приложение «Мой налог» и ежемесячная сумма взносов будет определяться размером базового страхуемого дохода самозанятого: на следующий год доход будет 32 484 рубля и каждый месяц взнос составит 1 247 рублей.

Сумма оплаты по больничному листу будет напрямую зависеть от страхового стажа и срока уплаты взносов, произведённые самозанятым гражданином. Причем время, отработанное по трудовому договору в прошлые периоды, также будут учтены в стаже. В таком случае, самозанятый имеющий стаж более 8 лет и при условии уплаты взносов от 6 до 12 месяцев, сможет рассчитывать на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7, а точнее 22,7 тысяч рублей в месяц, если стаж– от 5 до 8 лет – 80 %, а менее 5 лет- 60 % от страхуемого дохода.