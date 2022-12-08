Добровольное социальное страхование для самозанятых лиц

Министерство Труда РФ выступило с предложением реализовать возможность самозанятым лицам со следующего года получать пособие по больничному листу. Для этого Ведомство разработало систему добровольного социального страхования с простой схемой уплаты взносов и получения страховых выплат.
К данной программе можно будет подключиться через приложение «Мой налог» и ежемесячная сумма взносов будет определяться размером базового страхуемого дохода самозанятого: на следующий год доход будет 32 484 рубля и каждый месяц взнос составит 1 247 рублей.
Сумма оплаты по больничному листу будет напрямую зависеть от страхового стажа и срока уплаты взносов, произведённые самозанятым гражданином. Причем время, отработанное по трудовому договору в прошлые периоды, также будут учтены в стаже. В таком случае, самозанятый имеющий стаж более 8 лет и при условии уплаты взносов от 6 до 12 месяцев, сможет рассчитывать на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7, а точнее 22,7 тысяч рублей в месяц, если стаж– от 5 до 8 лет – 80 %, а менее 5 лет- 60 % от страхуемого дохода.
Застрахованный гражданин сможет воспользоваться правом на выплату страховых взносов по пониженным тарифам, но только при условии, что длительное время от него не поступало никаких обращение по страховым выплатам.
По материалам: Минтруд России
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