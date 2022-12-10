Планы на будущее: НДФЛ дистанционных сотрудников нерезидентов РФ

На этой неделе представители Минфина активно обсуждают о возможных изменениях в законодательстве. Благодаря новым нормам граждане, работающие дистанционно из-за границы для российского работодателя, будут иметь обязательства об уплате НДФЛ на территории РФ.

Важно помнить, что налоговое резиденство и источник дохода определяют налоговую базу и ставку НДФЛ налогоплательщика. То есть, в случае отъезда сотрудника за границу и нахождения вне России более 182 календарных дней этот работник автоматически становится нерезидентом РФ. При данных условиях нерезидент уплачивает НДФЛ по ставке 30 % только с источников в РФ. А для удалённых сотрудников источником дохода является местом их фактического исполнения трудовых обязанностей. Согласно Налоговому кодексу РФ работодатель не имеет права удерживать НДФЛ с доходов, полученными сотрудником в период работы за рубежом.

По мнению ведомства, сотрудники работающие за пределами страны, получающие доход от российского работодателя, обязаны уплачивать налог, тем самым поддерживая экономику страны. То есть, цель Минфина при помощи нового законопроекта добиться признания дохода, полученного дистанционным сотрудником от российского работодателя в период работы на территории другого государства доходом от источника в РФ. На данный момент проект находится в процессе обсуждения. В том числе принимают решение, какую ставку применить в случае принятия закона- 13 % либо 15 %, взамен нерезидентской ставки 30%.