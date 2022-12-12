ЕК предложила новые правила прозрачности в отношении отчетности о сделках с криптоактивами (DAC8)

12 декабря Европейская комиссия предложила новые правила налоговой прозрачности для всех поставщиков услуг, способствующих проведению операций с криптоактивами для клиентов-резидентов Европейского Союза.

Они дополняют Положение о рынках криптоактивов (MiCA) и правила по борьбе с отмыванием денег.

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Справедливое и эффективное налогообложение является ключевым фактором обеспечения доходов для государственных инвестиций и услуг, а также создания деловой среды, в которой могут процветать инновации. Однако в настоящее время у налоговых органов нет необходимой и достаточной информации для контроля доходов, полученных с помощью криптоактивов, которые легко продаются через границы. Это существенно ограничивает их возможности по обеспечению эффективной уплаты налогов, а значит, европейские граждане теряют важные налоговые поступления.

Предложение Еврокомиссии улучшит возможности государств-членов по выявлению и противодействию налоговому мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и уходу от налогов, с требованием от поставщиков услуг криптоактивов независимо от их размера или местонахождения сообщать о транзакциях клиентов, находящихся в ЕС.

Директива также направлена на установление общего минимального уровня штрафов для ситуаций серьезного несоблюдения, таких как полное отсутствие отчетности, несмотря на административные напоминания.

Кроме того, Комиссия предложила распространить обязательства финансовых учреждений по отчетности на электронные деньги и цифровые валюты, а также расширить сферу автоматического обмена информацией для продвижения трансграничных решений, используемых лицами с высоким уровнем благосостояния.

Предложение, принявшее форму поправки к Директиве по административному сотрудничеству (DAC), согласуется с инициативой ОЭСР по Рамочной системе отчетности о криптоактивах (CARF) и поправками к Общему стандарту отчетности ОЭСР (CRS).

Проект текста будет представлен в Европейский Парламент для консультации и в Совет для принятия. Предполагается, что новые требования к отчетности в отношении криптоактивов, электронных денег и цифровых валют вступят в силу 1 января 2026 года.