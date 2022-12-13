Аргентина продлевает крайний срок для уплаты подоходного налога с физических лиц и налога на личное имущество

Налоговый орган Аргентины (AFIP) опубликовал сообщение о выпуске Общего решения 5295/2022, которое дополнительно продлевает крайний срок для уплаты подоходного налога и налога на личное имущество (активы), предусмотренный Общим постановлением 4959/2021.

Общее постановление 4959/2021 предоставило отсрочку для уплаты налога в соответствии с механизмом регуляризации платежей, предусмотренным Общим постановлением AFIP № 4057/2017, до 30 сентября 2021 года, при этом разрешена оплата тремя частями с первоначальным взносом в размере 25%.

Впоследствии такое положение было продлено до 30 ноября 2022 г., а теперь повторно продлено до 31 декабря 2022 г., при этом оплата по-прежнему разрешена тремя частями с первоначальным взносом 25%.