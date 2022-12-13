News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Аргентина продлевает крайний срок для уплаты подоходного налога с физических лиц и налога на личное имущество

Налоговый орган Аргентины (AFIP) опубликовал сообщение о выпуске Общего решения 5295/2022, которое дополнительно продлевает крайний срок для уплаты подоходного налога и налога на личное имущество (активы), предусмотренный Общим постановлением 4959/2021.

Ксения Шилкина
Обсудить

Общее постановление 4959/2021 предоставило отсрочку для уплаты налога в соответствии с механизмом регуляризации платежей, предусмотренным Общим постановлением AFIP № 4057/2017, до 30 сентября 2021 года, при этом разрешена оплата тремя частями с первоначальным взносом в размере 25%.

Впоследствии такое положение было продлено до 30 ноября 2022 г., а теперь повторно продлено до 31 декабря 2022 г., при этом оплата по-прежнему разрешена тремя частями с первоначальным взносом 25%.

По материалам orbitax.com

#Аргентина#подоходный налог (НДФЛ)
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Аргентина#подоходный налог (НДФЛ)