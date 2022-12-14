В Великобритании начались консультации по взиманию НДС с услуг по управлению фондами

Министерство финансов Великобритании начало публичные консультации по вопросу об уплате НДС с услуг по управлению фондами.

Консультация завершится 3 февраля 2023 года.

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После объявления бюджета на 2020 год правительство рассмотрело варианты реформирования режима налогообложения НДС услуг по управлению фондами. В техническом консультационном документе изложены предложения по реформе правил НДС в отношении управления фондами.

Эти реформы не направлены на изменение политики, а направлены на совершенствование законодательной базы в отношении учета НДС при управлении фондами.

Консультация направлена на получение информации о том, достигают ли предлагаемые изменения цели кодификации существующей политики, чтобы обеспечить юридическую ясность и определенность.