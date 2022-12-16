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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Налоговое управление Швейцарии подтверждает повышение ставки НДС с января 2024 года

12 декабря Федеральное налоговое управление Швейцарии опубликовало обновленное руководство по ставкам НДС, подтвердив, что ставки будут повышены с 1 января 2024 года в результате общественного референдума, проведенного 25 сентября.

Ольга Кутяева
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На референдуме швейцарские избиратели одобрили повышение ставок НДС для финансирования государственной пенсионной системы, включая повышение общей ставки с 7,7% до 8,1%, повышение пониженной ставки с 2,5% до 2,6% и повышение специальной ставки для услуг проживания/ночлега с 3,7% до 3,8%.

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По материалам Orbitax

#НДС / VAT#Швейцария
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Швейцария