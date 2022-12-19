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Российские налоги
Полина Мостепан
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Российские компании, попавшие под санкции, смогут продать акции без уплаты налога на прибыль

Новый законопроект принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях, благодаря которому организации, попавшие под зарубежные санкционные запреты, смогут применять нулевую ставку налога на прибыль от продажи акций российских эмитентов.

Полина Мостепан
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То есть налогоплательщики, попавшие под ограничительные меры в текущем году, смогут применить нулевую ставку по налогу на прибыль при реализации либо выбытия в 2022 году долей, а также акций российских компаний. Не все компании смогут воспользоваться данной возможностью, а только те российские компании, которые на дату совершении сделки по продаже, владели данными акциями более года, а также немаловажное условие- против этих компаний должны быть введены санкционные меры в 2022 г.

Основная цель данного законопроекта по мнению Ведомства, обеспечить стабилизацию финансового состояния компаний, которые явно не планировали продажу своих активов, но были вынуждены из-за введенных санкций.

На сегодняшний день такой привилегией освобождения уплаты налога на прибыль от продажи акций (доли) могут воспользоваться только те компании, которым эти акции непрерывно принадлежат на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет.

По материалам: Телеграм -канала Государственная Дума

#акция (доля)#налог на прибыль
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#акция (доля)#налог на прибыль