Шотландия повышает начальную и верхнюю ставки подоходного налога и снижает порог верхней ставки

15 декабря заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни выступил с бюджетным заявлением на 2023-2024 годы.
Одной из ключевых налоговых мер бюджета является пересмотр ставок подоходного налога на физических лиц, включая повышение высшей и максимальной ставок налога на 1% и снижение порога максимальной ставки с 150 000 GBP до следующих значений:
* Предполагается, что люди получают стандартное персональное пособие.
** Для тех, кто зарабатывает более 100 000 GBP, размер персонального пособия будет уменьшен на 1 GBP за каждые 2 GBP, заработанные свыше 100 000 GBP.
По материалам Orbitax
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