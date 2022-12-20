Шотландия повышает начальную и верхнюю ставки подоходного налога и снижает порог верхней ставки

15 декабря заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни выступил с бюджетным заявлением на 2023-2024 годы.

Одной из ключевых налоговых мер бюджета является пересмотр ставок подоходного налога на физических лиц, включая повышение высшей и максимальной ставок налога на 1% и снижение порога максимальной ставки с 150 000 GBP до следующих значений:

Все услуги по этой теме:

12,571* - 14,732 GBP - 19% (начальная ставка);

14,733 - 25,688 GBP - 20% (основная ставка);

25,689 - 43,662 GBP - 21% (промежуточная ставка);

43,663 - 125,140** GBP - 42% (верхняя ставка);

свыше 125,140 GBP - 47% (максимальная ставка).

* Предполагается, что люди получают стандартное персональное пособие.

** Для тех, кто зарабатывает более 100 000 GBP, размер персонального пособия будет уменьшен на 1 GBP за каждые 2 GBP, заработанные свыше 100 000 GBP.