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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Шотландия повышает начальную и верхнюю ставки подоходного налога и снижает порог верхней ставки

15 декабря заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни выступил с бюджетным заявлением на 2023-2024 годы.

Ольга Кутяева
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Одной из ключевых налоговых мер бюджета является пересмотр ставок подоходного налога на физических лиц, включая повышение высшей и максимальной ставок налога на 1% и снижение порога максимальной ставки с 150 000 GBP до следующих значений:

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  • 12,571* - 14,732 GBP - 19% (начальная ставка);
  • 14,733 - 25,688 GBP - 20% (основная ставка);
  • 25,689 - 43,662 GBP - 21% (промежуточная ставка);
  • 43,663 - 125,140** GBP - 42% (верхняя ставка);
  • свыше 125,140 GBP - 47% (максимальная ставка).

* Предполагается, что люди получают стандартное персональное пособие.

** Для тех, кто зарабатывает более 100 000 GBP, размер персонального пособия будет уменьшен на 1 GBP за каждые 2 GBP, заработанные свыше 100 000 GBP.

По материалам Orbitax

#подоходный налог (НДФЛ)#Шотландия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#подоходный налог (НДФЛ)#Шотландия