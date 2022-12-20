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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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США предлагает правила в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности

Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила о выпуске уведомления о предлагаемом нормотворчестве (правилах) в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности и соответствующих мерах безопасности.

Ксения Шилкина
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В соответствии с новыми требованиями некоторые организации должны подавать в FinCEN отчеты, в которых указаны две категории лиц: бенефициарные владельцы организации и лица, подавшие заявку в указанные государственные органы на создание организации или ее регистрации для ведения бизнеса.

Сюда входят местные компании, а также иностранные компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в любом штате США. Как правило, у подотчетных компаний есть 30 календарных дней после получения уведомления об их создании или регистрации, чтобы подать свои первоначальные отчеты. При этом компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны будут подать свои первоначальные отчеты до 1 января 2025 года.

По материалам orbitax.com

#реестр бенефициаров#Соединенные Штаты Америки (США)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#реестр бенефициаров#Соединенные Штаты Америки (США)