США предлагает правила в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности

Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила о выпуске уведомления о предлагаемом нормотворчестве (правилах) в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности и соответствующих мерах безопасности.

В соответствии с новыми требованиями некоторые организации должны подавать в FinCEN отчеты, в которых указаны две категории лиц: бенефициарные владельцы организации и лица, подавшие заявку в указанные государственные органы на создание организации или ее регистрации для ведения бизнеса.

Сюда входят местные компании, а также иностранные компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в любом штате США. Как правило, у подотчетных компаний есть 30 календарных дней после получения уведомления об их создании или регистрации, чтобы подать свои первоначальные отчеты. При этом компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны будут подать свои первоначальные отчеты до 1 января 2025 года.