ОЭСР выпускает консультационный документ по отмене налогов на цифровые услуги в рамках Pillar I и пакет мер по реализации Pillar II

Дальнейший прогресс в решении по двум компонентам (Pillar I и Pillar II): ОЭСР выпустил консультационный документ об отмене налогов на цифровые услуги и других соответствующих аналогичных мер в рамках Первого компонента (Pillar I) и пакет мер по реализации Второго компонента (Pillar II).

Спустя год после того, как международное сообщество достигло знакового соглашения о двухкомпонентном решении по реформированию международных налоговых правил для решения налоговых проблем, возникающих в результате глобализации и цифровизации, продолжается прогресс в его реализации по обоим компонентам.

В рамках Первого компонента Инклюзивная рамочная программа ОЭСР/G20 по BEPS (Inclusive Framework) согласилась выпустить документ для общественных консультаций по проекту Многосторонней конвенции (Multilateral Convention, MLC) о налогах на цифровые услуги (Digital Services Taxes, DST) и других соответствующих аналогичных мерах. Проект MLC отражает обязательства в отношении отмены всех существующих DST и других соответствующих аналогичных мер и приостановки будущих мер, что является неотъемлемой частью достижения цели Первого компонента по стабилизации международной налоговой модели. Это произошло после недавнего выпуска консультационного документа по Amount B, который завершает консультации по всем составным частям Первого компонента.

В рамках Второго компонента Инклюзивная рамочная программа выпускает пакет мер по реализации Правил взимания налогов (GloBE) Второго компонента, которые обеспечивают скоординированную систему, гарантирующую, что многонациональные предприятия (MNE) с доходами свыше 750 000 000 EUR по крайней мере минимальный уровень - по эффективной ставке 15% - на доходы, возникающие в каждой из юрисдикций, в которых они работают.

Выпускаемый пакет мер по внедрению состоит из следующих элемент

Руководство по безопасным гаваням и освобождению от штрафов;

Документ для публичных консультаций по информационной декларации GloBE; и

Документ для публичных консультаций по вопросам налоговой определенности для Правил GloBE.

В дальнейшем Инклюзивная рамочная программа предполагает выпускать административные руководства по толкованию или администрированию глобального минимального налога на постоянной основе, при этом первый