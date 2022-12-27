Германия вносит поправки в Постановление о защите налоговых убежищ в несотрудничающих юрисдикциях

Постановление о защите налоговых убежищ содержит список юрисдикций, считающихся несотрудничающими в целях Закона о предотвращении уклонения от уплаты налогов и недобросовестной налоговой конкуренции (далее Закон о защите налоговой гавани). Список, основанный на списке несотрудничающих юрисдикций ЕС (Приложение I), дополнен Ангильей, Багамскими островами и островами Теркс и Кайкос с 21 декабря 2022 года. Другие юрисдикции уже перечислены в налоговом Постановление, вступившем в силу с 24 декабря 2021 года, и включают Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панаму, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.