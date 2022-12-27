News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
4

Германия вносит поправки в Постановление о защите налоговых убежищ в несотрудничающих юрисдикциях

Германия опубликовала Постановление о внесении поправок в Постановление о защите налоговых убежищ в «Официальной газете» 21 декабря 2022 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Постановление о защите налоговых убежищ содержит список юрисдикций, считающихся несотрудничающими в целях Закона о предотвращении уклонения от уплаты налогов и недобросовестной налоговой конкуренции (далее Закон о защите налоговой гавани). Список, основанный на списке несотрудничающих юрисдикций ЕС (Приложение I), дополнен Ангильей, Багамскими островами и островами Теркс и Кайкос с 21 декабря 2022 года. Другие юрисдикции уже перечислены в налоговом Постановление, вступившем в силу с 24 декабря 2021 года, и включают Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панаму, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Германии?
Подробнее

По материалам orbitax.com

#Германия#черный список
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Германия#черный список